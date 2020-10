Portaria do TSE pode abrir caminho para partido de Bolsonaro

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Atualizado em 30 out 2020, 11h25 - Publicado em 30 out 2020, 12h30

Uma portaria conjunta publicada pelo Tribunal Superior Eleitoral nesta quinta-feira sobre a padronização de rotinas para a criação de partidos políticos durante a pandemia pode ter impacto direto na concretização do Aliança pelo Brasil, a nova legenda do bolsonarismo — e em todos os outros partidos que estão tentando se criar em meio à pandemia.

No documento, a Corte eleitoral diz que durante o período de vigência do regime de plantão estabelecido em razão da pandemia “fica assegurada a apresentação das listas ou fichas individuais de apoiamento à criação de partidos políticos via Processo Judicial eletrônico, mediante digitalização dos documentos a serem submetidos aos cartórios eleitorais para validação de assinaturas”.

Como se sabe, os aliancistas sempre trabalharam em prol da digitalização dos processos. A expectativa era de que o novo partido fosse viabilizado já para as eleições municipais deste ano, mas a pandemia os atravessou. Com a medida, a pode ser que a legenda decole. A conferir.