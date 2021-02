PGR quer recolhimento domiciliar e tornozeleira para deputado bolsonarista

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Em despacho encaminhado ao STF, o vice-procurador, Humberto Jacques de Medeiros, pede que o deputado Daniel Silveira seja obrigado a cumprir uma série de medidas restritivas de liberdade.

A Câmara, como se sabe, vai analisar a ordem de prisão do Supremo contra o parlamentar nesta quinta-feira. No pedido, Medeiros não trata da prisão, apenas pede que a Corte adicione as medidas restritivas.

Para a PGR, o deputado bolsonarista deve ser obrigado a cumprir distanciamento das instalações do Supremo Tribunal Federal, “considerada a sua periculosidade, sinalizada por meio de ameaça dirigida aos ministros do Supremo em vídeo gravado por ele próprio e divulgado nas respectivas redes sociais, no qual disse estar disposto a matar, morrer, ser preso”.

Para Medeiros, Silveira, caso seja libertado pela Câmara, deve usar tornozeleira eletrônica e seguir regra de recolhimento domiciliar diurno e noturno, tendo autorização apenas para ir ao Congresso trabalhar.