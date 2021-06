PF faz buscas na casa e no gabinete de Wilson Lima no AM

O governador do Amazonas, Wilson Lima, foi alvo nesta quarta de mandados de busca ordenados pelo STJ tanto na residência onde mora com a família quanto no gabinete na sede do governo amazonense.

Além de Lima, a PF cumpre mandados contra empresários e servidores da gestão amazonense que teriam atuado em fraudes em contratos na área da Saúde da gestão estadual. O secretário de Saúde, Marcellus Campelo, é um dos seis alvos de mandados de prisão temporária ordenados pelo STJ.

Além do secretário e do governador, são alvos o empresário Nilton Lins, dono de um hospital envolvidos nas fraudes e os seguintes investigados: Sérgio Chalub, Rafael Garcia, Frank Andrey Gomes e Carlos Henrique Alecrim.