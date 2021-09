PF combate garimpo ilegal no MT e volta a inutilizar maquinários

A Polícia Federal deflagrou nesta terça uma operação para combater extração ilegal de minérios na Terra Indígena Sararé, região de Pontes e Lacerda, no Mato Grosso.

A ação, que conta com o apoio do Ibama, da Força Nacional, do Exército Brasileiro, da Polícia Rodoviária Federal e da FUNAI, envolve um efetivo de aproximadamente 100 servidores, com o uso de drones e imagens de satélites.

Em março deste ano, foi cumprida a determinação judicial expedida pela 2ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Cáceres, para desocupar o garimpo na Terra Indígena Sararé. “No entanto, através de imagens de satélite, a PF constatou que a região continua a ser degradada, necessitando assim de nova intervenção policial no local”, diz a PF.

As ações realizadas nesta terça obtiveram êxito em inutilizar o maquinário utilizado na atividade ilegal. As equipes também irão fiscalizar os garimpos Babalu e Cooper Pontes. A Polícia Federal e os demais órgãos envolvidos na operação permanecerão no local até a desarticulação completa dos garimpos para garantir o encerramento da atuação garimpeira ilegal na região.