‘Perdemos hoje um grande baluarte’, diz Paulinho da Viola sobre Monarco

Paulinho da Viola dimensionou neste sábado o que representa, para o samba, a morte de Monarco, aos 88 anos: “Monarco foi uma voz e uma consciência que ajudou a escrever a história da Portela e do samba por mais de 60 anos. Um grande artista e uma grande figura, com o coração do tamanho de um talento de valor imensurável. Perdemos hoje um grande baluarte.”

Baluarte mais antigo da Portela, Monarco morreu neste sábado. Desde novembro, o sambista estava internado no Hospital Federal Cardoso Fontes, onde passou por uma cirurgia no intestino e não resistiu às complicações.