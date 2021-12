Paulo Guedes perde mais uma para o Supremo

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Paulo Guedes telefonou na manhã desta terça para o governador de Goiás, Ronaldo Caiado.

Queria dar os parabéns ao aliado de Jair Bolsonaro por ter conseguido incluir o estado no Regime de Recuperação Fiscal da União.

Beleza. Caiado foi educado e tudo. Não passou aos olhos do governador, no entanto, um dado simples: para conseguir abrir a porta de Guedes na Economia, o governador precisou de obter uma liminar no STF.

Se Goiás entrou no regime, foi porque Gilmar Mendes permitiu. Os estados que aderem ao regime ganham redução temporária no pagamento das dívidas com a União em troca de medidas de ajustes fiscais, como privatizações, proibição de contratação e de reajustes salariais.

A liminar de Mendes ainda libera a suspensão do pagamento das parcelas de seis contratos do governo goiano com a União pelo prazo inicial de seis meses.