Partidos definem quais cargos ocuparão na Mesa Diretora

A distribuição de cargos da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados sob eventual presidência de Arthur Lira (PP-AL) já teve definição. A definição foi possível após acordo entre os líderes da Casa.

O PL ficará com a 1ª vice-presidência, com o deputado Marcelo Ramos. A escolha coube ao PP. A segunda-vice-presidência será do PSD.

O PT, maior partido do bloco de Baleia Rossi (MDB-SP) e maior bancada da Câmara, ocupará a 1ª Secretaria. Ao PSDB caberá a 2ª Secretaria, ao PSL a 3ª Secretaria e a 4ª à Rede.