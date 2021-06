Para Boulos, pressão do PT é ‘postura de quem não quer unidade’

Em conversas com aliados nesta semana, Guilherme Boulos definiu como uma “expressão do hegemonismo do PT” o movimento do partido em São Paulo para que ele não avance com sua candidatura ao governo do estado.

“Se o PT quer apoiar o PSOL em 2024, que apoie em 2022”, desabafou o líder do PSOL, segundo aliados.

Para Boulos, não é razoável, num quadro de necessidade de fortalecimento das esquerdas, que o PT tente impedir que o PSOL tenha palanques próprios nas eleições do ano que vem.

“É uma postura de quem não quer unidade”, disse Boulos a aliados.

Conforme mostrou a coluna no início deste mês, o ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad deu início à articulação do plano de governo para a campanha petista ao Palácio dos Bandeirantes no ano que vem.

Pessoalmente, Haddad desconversa que será o candidato ao governo de SP em 2022, mas afirma que está elaborando propostas junto a especialistas da administração pública, que serão um “mapeamento profundo das vocações socioeconômicas do estado”.