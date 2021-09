Pacheco vai ao RS para evento do MP e terá encontro com Leite

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, vai passar pelo Rio Grande do Sul na sexta-feira a convite de Augusto Aras e de líderes de órgãos do Ministério Público gaúcho para discursar no encerramento do evento “O Ministério Público de uma nova era: reflexões e projeções”.

Antes disso, porém, o chefe do Congresso, que ensaia disputar o Palácio do Planalto em 2022, deve ter uma conversa com Eduardo Leite, o governador do estado. É mais uma chance de a dupla alinhar pensamentos sobre temas atuais e sobre o futuro.