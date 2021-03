“Os extremos comemoram”, diz Mandetta sobre Lula elegível

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O ex-ministro da Saúde e presidenciável pelo DEM Luiz Henrique Mandetta disse que comemoração da decisão do ministro do Supremo Edson Fachin que tornou Lula elegível nutre “os extremos”.

“Os extremos comemoram, pois se nutrem um do outro. A ruptura da liga social brasileira avança. Mais que nunca o povo de bem terá que apontar o caminho para pacificar esse país”, escreveu Mandetta no Twitter.

Mais cedo, Fachin anulou todas as condenações do ex-presidente pela Lava-Jato de Curitiba e encaminhou os processos para a Justiça Federal do Distrito Federal.