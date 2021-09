ONU investirá R$ 700 mil em entidades do movimento negro no Rio

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Estão abertas até o próximo domingo as inscrições para um edital financiado pela ONU que pagará até 50.000 reais a projetos de entidades do movimento negro no Rio de Janeiro.

O chamado Fundo de População das Nações Unidas destinará ao todo 700.000 reais a 14 projetos de organizações sem fins lucrativos da sociedade civil.

A ideia é que os projetos façam parte do setor da economia cultural e criativa e tenham como objetivo a “valorização das tradições de povos e comunidades negras” do estado do Rio.

Os integrantes dos projetos contemplados com recursos também passarão por treinamentos em empreendedorismo, geração de renda e sustentabilidade financeira.

As inscrições podem ser feitas aqui.