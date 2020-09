Ong recebe mais uma onça queimada no Pantanal para tratamento

Nova onça pintada foi resgatada no Pantanal com queimaduras. O animal recebe os cuidados de veterinários e voluntários da Ong “NEX, No extinction” e foi batizada pelos moradores locais de “Ousado”.

O NEX tem monitorado os animais em uma fazenda no município de Corumbá (GO), a cerca de 80 quilômetros de Brasília. O projeto, que teve início em 2001, acolhe e protege animais que escaparam de caçadores e contrabandistas. Nos últimos dias, mantém plantão para cuidar dos animais atingidos pelo incêndio no Pantanal.

A primeira onça pintada resgatada dos incêndios em estado grave com queimaduras de terceiro grau nas quatro patas e na barriga, “Amanaci”, segue evoluindo bem com o tratamento com células-tronco, custeado com doações. Está sendo mantida em um recinto, em quarentena, isolada no meio da mata, para amenizar o nível de estresse.