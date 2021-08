Omar Aziz vai pedir condução coercitiva de investigado pela CPI

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Presidente da CPI da Pandemia, o senador Omar Aziz acaba de despachar uma ordem de condução coercitiva para que a Polícia Legislativa do Senado vá atrás do ex-secretário de Saúde do Distrito Federal Francisco Araujo.

O Radar mostrou há pouco que os agentes que tentaram notificá-lo para depor na comissão na próxima semana registraram a possível fuga do investigado, que teria despistado a CPI enquanto aguarda uma possível decisão judicial para não depor.

Pela orientação de Aziz, a CPI deve aguardar que o ex-secretário falte “sem motivo justificado” ao depoimento no Senado na próxima semana. Se ele não der sinal, a partir de 24 de agosto, será conduzido pela polícia.