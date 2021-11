O que Sergio Moro deve abordar no seu discurso de filiação

Sergio Moro e integrantes do Podemos trabalharam desde a semana semana passada na formulação do discurso que servirá como cartão de visitas para a versão presidenciável do ex-juiz, no evento de filiação ao partido, nesta quarta-feira.

A ordem é focar em economia, emprego e na questão social, as verdadeiras mazelas do Brasil sob Bolsonaro, para além do combate à corrupção que o tornou nacionalmente conhecido.

Segundo aliados, o importante é apresentar um projeto para bater de frente com Lula, o seu principal adversário nas eleições do ano que vem.