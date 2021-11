O que dizem os bolsonaristas de SP sobre o impasse de Bolsonaro com o PL

No noivado estremecido entre Jair Bolsonaro e PL, o presidente tem admitido a aliados a possibilidade de restabelecer a relação ao negociar o nome do vice-candidato ao governo de São Paulo — mas desde que o postulante não seja do PSDB.

O pedido pode ser querer de mais — já que a filiação de Bolsonaro à sigla de Valdemar Costa Neto foi suspensa após impasse sobre a cabeça de chapa na disputa no estado terminar sem acordo –, mas é uma tentativa.

O PL fechou apoio ao tucano Rodrigo Garcia, enquanto Bolsonaro quer lançar o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, ao posto.

“O denominador comum seria o PL em São Paulo estar conosco e todos nós juntos trabalharmos na candidatura do Tarcísio de Freitas a governador. O vice não foi conversado nada a respeito, aí poderia sim entrar alguém com a indicação do PL, desde que seja em comum acordo, com o mesmo objetivo de fazer um governo que não seja em benefício próprio, como é o governo do PSDB”, diz um deputado bolsonarista.