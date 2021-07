O que disse Fux a Bolsonaro no particular desta semana

No fim de semana passado, depois de Jair Bolsonaro soltar os cachorros para cima do ministro Luis Roberto Barroso — inclusive com ofensas pessoais –, os colegas de STF do presidente da Justiça Eleitoral conversaram sobre como reagir. A posição comum no território sempre dividido no Supremo era de que o presidente havia passado de todos os limites e precisaria ser confrontado com igual vigor. Nota oficial não bastaria. Os ministros pediram que o recado fosse “olho no olho”.

E assim foi feito por Fux. Na segunda, o presidente do Supremo, buscando um tom conciliador, ponderou com Bolsonaro que “todo o tribunal ficou incomodado” com o tom usado contra Barroso e que a situação era muito séria.

“Do jeito que está, não dá mais. Não é só com Barroso. O tribunal todo está incomodado. Presidente, se isso não parar, o tribunal vai se unir contra o senhor. O que é muito ruim. Perder o contato total com o tribunal, com todos contra”, disse Fux ao presidente, segundo relato de colegas de Corte.

Com tantos problemas familiares e de governo no STF, Bolsonaro entendeu quando Fux disse: “Todo mundo vai ficar contra”. Até rezou um Pai-Nosso na saída.