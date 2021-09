O que conversaram os chanceleres do Brasil e dos EUA em Nova York

Na terça-feira, enquanto Jair Bolsonaro e parte da comitiva se preparavam para voltar ao Brasil, o chanceler Carlos França teve seu primeiro encontro presencial com o secretário de Estado americano, Antony Blinken — o equivalente ao ministro das Relações Exteriores dos EUA

Na conversa, eles trataram entre outros assuntos de um tema que tem provocado dores de cabeça no governo Biden: a exportação de um grupo de haitianos. França sinalizou que o Brasil estaria disposto a receber uma parte deles, desde que tivessem parentes no país. Quem testemunhou a conversa diz que o representante da Casa Branca agradeceu o gesto de boa vontade.

Entre os tópicos tratados no bate-papo também estavam a possibilidade de uma parceria entre os dois países para a produção de hidrogênio verde e as promessas do governo brasileiro na proteção da Amazônia, de olho na COP-26, em Glasgow, que começa no fim de outubro.