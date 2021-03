O nome de Guedes, Campos Neto e Pedro Guimarães para o BB

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O nome escolhido pelas principais cabeças da equipe econômica para submeter ao presidente Jair Bolsonaro, nesse processo de sucessão de André Brandão no Banco do Brasil, é o do presidente da Caixa Seguridade, João Eduardo de Assis Pacheco Dacache.

Eduardo Dacache, como é conhecido, tem longa carreira nos bancos — são 33 anos de atuação no mercado –, incluindo aí a Caixa, Safra e o Santander, e é visto por Paulo Guedes, o chefe do Banco Central, Roberto Campos Neto, e o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, como um nome que pode manter em alto nível a administração do BB.

Há, claro, outros nomes na jogada, mas Dacache tem o peso do trio de conselheiros de Bolsonaro. O nome de Dacache foi levado a Bolsonaro na segunda.