O encontro de João Doria com o governador interino do Rio

O governador interino do Rio, Cláudio Castro, é o convidado do governador de São Paulo, João Doria, para almoço neste sábado no Rio de Janeiro. O provável local da reunião é o chique hotel Fairmont, em Copacabana.

O encontro acontece menos de uma semana depois de Castro, ao lado de Flavio Bolsonaro, ter feito duras críticas ao plano de vacinação do estado de São Paulo e elogiado a condução do Ministério da Saúde durante a pandemia.

“Temos que ter a consciência de que nossos técnicos têm a certeza do que pode e do que não pode ser aplicado. Tem vacina que estão comprando que nem no próprio país foi aprovada”, disse o governador do Rio na ocasião.

Castro, como se sabe, tem buscado aproximação direta com o clã de Jair Bolsonaro.