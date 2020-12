Próximo aos Bolsonaro, governador do Rio elogia Pazuello e alfineta Doria

Um evento realizado na noite desta terça-feira no Rio mostrou, para quem ainda tinha qualquer dúvida, o tamanho do esforço que o governador interino do estado faz para se colar à família Bolsonaro.

Durante uma cerimônia realizada na associação de supermercados do estado, em um palco com aproximadamente 20 pessoas sem qualquer distanciamento social, Castro, que estava ladeado pelo senador Flávio Bolsonaro, não mediu esforços para enaltecer a competência do presidente na condução do país durante a pandemia.

“Nosso Plano Nacional de Imunização é referencia no mundo inteiro, nossos técnicos da Anvisa passaram pelo governo do PSDB, do PT, do MDB, e só não servem hoje porque é o governo Bolsonaro?”, disse o governador interino.

No discurso, sobrou até para João Doria e a iniciativa do governo de São Paulo de produzir imunizantes em parceria com o laboratório chinês Sinovac.

“Temos que ter a consciência de que nossos técnicos têm a certeza do que pode e do que não pode ser aplicado. Tem vacina que estão comprando que nem no próprio país foi aprovada”, afirmou. E completou: “Eu acredito no general Pazuello!”.

O Rio de Janeiro, nesta terça, registrou 147 mortes e 1.457 novos casos do coronavírus.