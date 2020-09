Nova operação deve acelerar troca de secretariado de Claudio Castro

Cláudio Castro, o governador em exercício do Rio, deve colocar em prática já neste final de semana um dos conselhos que recebeu ao assumir o comando do estado: fazer uma limpa no secretariado de Wilson Witzel — como mostrou o Radar. A prisão do secretário de Educação nesta sexta-feira pode ter antecipado este movimento.

Além de Pedro Fernandes, que agora balança no cargo, há a expectativa de que outros expurgos sejam feitos por Castro ainda neste final de semana. Ao menos quatro secretários podem ser cortados. Quem está por dentro do assunto aponta para a queda dos titulares da Saúde, Cidades, Ciência e Tecnologia e Vitimados. A conferir.