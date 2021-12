Nos EUA, Fux se reúne com secretários-gerais da ONU e da OEA

O ministro Luiz Fux, presidente do STF e do CNJ, está nos Estados Unidos para se reunir com o secretário-geral da ONU, António Manuel de Oliveira Guterres, e com o secretário-geral da OEA, Luis Almagro, e apresentar medidas desenvolvidas pelo Judiciário brasileiro que visam fortalecer e preservar os direitos humanos no Brasil, como, por exemplo, a garantia dos direitos das pessoas privadas de liberdade no país.

Na capital, Washington D.C., Fux vai assinar um acordo de cooperação entre o CNJ e a Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA para ampliar o trabalho que já faz de acompanhamento das decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos ao Estado brasileiro.

Agora, o CNJ também irá monitorar o cumprimento das recomendações feitas para prevenir e reparar as violações de direitos humanos encontradas em fiscalizações realizadas no Brasil pela Comissão da OEA.