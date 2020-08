PSC terá disputa pela vaga de candidato da sigla à Prefeitura do Rio

Único deputado federal do PSC, partido Wilson Witzel, pelo Rio, o bolsonarista Otoni de Paula oficializou o pedido para disputar a pré-candidatura à prefeitura da capital na convenção municipal do partido — marcada para o próximo dia 31. Ele vai concorrer com a ex-juíza Gloria Heloiza, aposta do governador.

Nos bastidores, o que se comenta é que Otoni, aliado de Jair Bolsonaro e pastor evangélico da Assembleia de Deus, teria sido convidado pelo pastor Everaldo Pereira, presidente do PSC. O Radar apurou que o cacique não estaria lá muito confiante no desempenho de Witzel, enrolado num processo de impeachment, como cabo eleitoral.

Colecionador de polêmicas, em julho o deputado foi denunciado pela PGR pelos supostos crimes de difamação, injúria e coação em vídeos com ataques e ofensas ao ministro do STF Alexandre de Moraes. Otoni também foi obrigado pela Justiça a remover postagens ofensivas ao ministro.