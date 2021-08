‘Nada nem ninguém vai intimidar o Parlamento’, diz Pacheco

Presidente do Senado, Rodrigo Pacheco fez um pronunciamento nesta terça para reafirmar o compromisso da Casa com a democracia e para mandar um recado ao governo de Jair Bolsonaro.

O chefe do Legislativo afirmou que os congressistas tem “compromisso com a democracia e absolutamente nada ou ninguém haverá de intimidar as prerrogativas do Parlamento”.

“Não que eu interprete isso (o desfile) como algo que seja consistente de intimidação ao Parlamento. Tampouco acredito que haja algum risco neste sentido. Mas temos que afirmar e reafirmar sempre a nossa responsabilidade cívica com a obediência à Constituição”, disse Pacheco.