Na reunião do DEM por fusão com PSL, sobrou para… Kassab

Na reunião da cúpula do Democratas, que praticamente selou nesta semana a fusão do partido com o PSL, um dos discursos mais inflamados foi o do ex-senador José Agripino Maia.

O ex-senador descascou Gilberto Kassab, o cacique do PSD, que teria sido “ajudado por Lula para criar o PSD e destruir o Democratas”.

Kassab, como se sabe, quer tirar Rodrigo Pacheco do DEM e lançar o chefe do Congresso ao Planalto.