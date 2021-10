Moro pede que eleitores pressionem deputados contra PEC do MP

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Sergio Moro gravou um vídeo em que acusa a Câmara de promover o debate de uma mudança constitucional que irá ampliar o poder político sobre o Conselho Nacional do Ministério Público e enfraquecer a independência dos promotores e procuradores que combatem corrupção e outros crimes no país.

O ex-ministro de Jair Bolsonaro pediu aos eleitores para que “falem com os deputados” e pressionem pela derrubada da matéria.

Com vídeos dessa natureza, Moro indica que seu contrato como consultor de um escritório americano está mesmo caminhando para o fim. Afinal, ele, até pouco tempo, se recusava a entrar no debate político nacional como o faz agora, dias antes de anunciar se será mesmo candidato ao Palácio do Planalto.