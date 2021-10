Moraes manda prender o blogueiro Allan dos Santos

O ministro Alexandre de Moraes, do STF, determinou a prisão preventiva do blogueiro Allan dos Santos. A ordem foi assinada pelo ministro no dia 5 de outubro.

O ministro também determina, no despacho, que o Ministério da Justiça inicie imediatamente o processo de extradição do amigo de Eduardo Bolsonaro.

Moraes também manda a Polícia Federal incluir o mandado de prisão na lista da Difusão Vermelha da Interpol, para garantir que Santos seja capturado e retorne ao Brasil.