Molon se encontra com Lula e deve disputar Senado por ‘frente ampla’ no RJ

O deputado federal Alessandro Molon (PSB-RJ), líder da oposição ao governo Bolsonaro na Câmara, se reuniu nesta terça-feira com o ex-presidente Lula, em Brasília, e encaminhou o apoio do petista para disputar o Senado pelo Rio de Janeiro no ano que vem, dentro da chamada “frente ampla” no estado.

O candidato do grupo ao governo deve ser o também deputado Marcelo Freixo, hoje no PSOL, que se encontrou com o ex-presidente na noite de segunda-feira.

Na conversa, Lula sinalizou a disposição de compartilhar o palanque da frente no Rio com adversários na disputa pelo Palácio do Planalto em 2022. E disse que o PT abriria mão de lançar candidatos majoritários no estado.

“Falamos também da importância de derrotar o bolsonarismo em 2022, sobretudo em seu berço, o Rio de Janeiro. Para isso, é preciso construir uma frente ampla de partidos para a disputa eleitoral no estado, mesmo que esta aliança seja composta por partidos que apoiem diferentes candidatos a presidência da República”, declarou Molon.

“Ele manifestou apoio a este tipo de iniciativa e disse que o PT está disposto a abrir mão de lugar na chapas estaduais em favor de nomes de outros partidos”, completou o deputado.