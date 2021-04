Ao lado de Freixo, deputado do PSB mira o Senado no Rio

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia e Mariana Muniz. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Líder do oposição na Câmara dos Deputados, Alessandro Molon (PSB) já se prepara para ser candidato ao Senado pelo Rio de Janeiro no ano que vem.

Ele vai apoiar o colega Marcelo Freixo (PSOL) na disputa pelo governo do estado. O sonho é fazer, pelo menos no Rio, uma grande frente ampla antibolsonarista, com direito a Eduardo Paes e até Rodrigo Maia.