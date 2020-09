Ministro Luis Felipe Salomão, do STJ, testa positivo para coronavírus

Depois de o presidente do STF, ministro Luiz Fux, ter testado positivo para coronavírus, agora é o ministro do STJ Luis Felipe Salomão, amigo de Fux, a receber o exame e confirmar que está com o vírus.

Salomão fez o teste nesta segunda, depois de receber a notícia do resultado de Fux, e teve a confirmação há pouco do resultado. O ministro esteve com o presidente do Supremo recentemente. Ele está bem, com um resfriado leve, mas isolado em casa.