Ministro de Bolsonaro tentou conter Doria em bate-boca com Zambelli

Rogério Marinho, ministro do Desenvolvimento Regional, tentou conter João Doria (PSDB) no bate-boca com a deputada Carla Zambelli, nesta sexta (28), em São Paulo.

Nas imagens, é possível ver que Marinho se dirige ao governador no que parece ser um pedido de calma.

“Pedi que respeitasse o momento de fala da deputada, já que ele teria a oportunidade de falar mais adiante”, confirmou o ministro ao Radar.

O desentendimento aconteceu durante a entrega de um conjunto habitacional em São Paulo.

“Bolsonaro não fechou comércios. Bolsonaro não decretou lockdown. Bolsonaro não fez toque de recolher e também não destruiu empregos”, disse Zambelli em seu discurso.

Presente no mesmo palco, Doria interrompeu a deputada, repetindo: “Bolsonaro destruiu vidas!” e “Genocida!”.