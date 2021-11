Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O ex-presidente Michel Temer enviou mensageiros para tentar marcar um encontro com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e, quem sabe, falar sobre uma chapa para 2022. O presidenciável do PSD desconversou.

O histórico de Temer como vice certamente não deve ter ajudado muito na aproximação.