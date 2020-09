Mesmo com adesão de Bolsonaro, diretor da Santa Casa não disputa eleição

Apesar de todos elogios do presidente Bolsonaro ao atendimento que recebeu quando foi alvejado com uma facada durante a campanha eleitoral, em 2018, o presidente da Santa Casa de Juiz de Fora, Renato Loures, que contava com a simpatia do presidente, desistiu de disputar a Prefeitura da cidade.

Numa postagem nas redes sociais, Loures faz um balanço positivo de sua gestão à frente do hospital e lembra do “pronto e incontinenti atendimento que salvou a preciosa vida do nosso Presidente Jair Bolsonaro, vítima do triste e hediondo crime que, infelizmente, teve palco na nossa cidade”.

Filiado ao PP, o médico deu suas razões para não disputar o pleito e diz que sua candidatura foi alvo de múltiplos interesses grupais.

“Trata-se de um verdadeiro jogo, intrincado e um tanto oculto, que não demos conta de jogar”.