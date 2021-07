Mensagem mostra que Dominguetti negociou vacinas com a Havan

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Uma das mensagens do policial militar Luiz Paulo Dominguetti em poder da CPI da Pandemia mostra que o grupo também negociava vacinas com empresas privadas, como a Havan, do bolsonarista Luciano Hang.

No dia 31 de março, Dominguetti escreve ao CEO da Davati no Brasil, Cristiano Carvalho, para relatar pressões que estaria sofrendo da empresa e possivelmente de autoridades do Mato Grosso.

“Pessoal da Havan e do MT estão no meu pé para fechar, mas sem este não avança”, diz Dominguetti.