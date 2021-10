Mendonça diz a evangélicos que Deus o colocou na rota do STF

Atualizado em 5 out 2021, 17h19 - Publicado em 5 out 2021, 17h15

Enquanto aguarda Davi Alcolumbre providenciar sua sabatina na CCJ do Senado, André Mendonça participa nesse momento de um evento com cerca de 600 pastores evangélicos em Brasília. Há pouco, o ex-ministro da AGU fez um discurso de quase 15 minutos no qual disse que foi colocado por Deus diante do presidente Jair Bolsonaro para ser indicado ao STF — o que ocorreu há quase três meses.

Apresentado como “nosso futuro ministro do Supremo Tribunal Federal”, Mendonça contou a própria história aos líderes religiosos e disse que queria ir para o seminário antes de sequer pensar em cursar a faculdade de Direito, o que fez para cumprir uma determinação do pai. Depois, por orientação da mãe, passou no concurso público para a AGU, no ano 2000. Ainda com a vida religiosa no horizonte, disse que até 2005 não conhecia Brasília, nenhum político, “nem nada, nem ninguém”.

“E 15, 16 anos depois, Deus pega um menino do interior do Estado de São Paulo, de uma cidade com 20 poucos mil habitantes, e coloca ele diante de um presidente da República, que o indica para uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Ou Deus faz coisas impossíveis e eu não posso deixar de reconhecer isso, ou eu seria o maior dos incrédulos”, declarou o ex-ministro de Bolsonaro.

Alcolumbre, até o momento, não ouviu o mesmo chamado.