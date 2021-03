Marco Aurélio Mello antecipa data de aposentadoria do STF

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O decano do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Marco Aurélio Mello, informou à presidência da Corte, por meio de ofício, que vai se aposentar no dia 5 de julho, uma semana antes de completar os 75 anos — limite máximo para permanecer como integrante do tribunal.

No documento, o ministro esclarece que deixará a função alguns dias antes da aposentadoria compulsória para ter “mais segurança sobre os proventos”. As informações são da assessoria de imprensa do Supremo.