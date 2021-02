Mais um deputado decide disputar CCJ com Bia Kicis

O Radar mostrou mais cedo que a possibilidade de a bolsonarista Bia Kicis comandar a CCJ da Câmara mexeu com as bancadas da Casa. Aliados de Arthur Lira, em caráter reservado, admitiram que a indicação da deputada, investigada pelo STF por fake news, não seria bem recebida entre os partidos.

Outros nomes surgiram na disputa, como é o caso agora do deputado baiano Bacelar (Podemos). Segundo o parlamentar, que anunciou hoje que vai disputar a presidência, no atual momento do Brasil, a Comissão de Constituição e Justiça “precisa de um comando que saiba conversar com todas as correntes partidárias e que defenda os verdadeiros interesses da população, sem radicalismos e com respeito à Constituição”.