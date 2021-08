Lula ‘rouba’ aliado de Ciro Gomes no Maranhão

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Forte candidato ao governo do Maranhão, o senador Weverton Rocha, do PDT de Ciro Gomes, não resistiu aos apelos de aliados do governo de Flávio Dino para que se una a Lula na disputa de 2022.

Em público, a coisa ainda anda meio disfarçada, mas, em privado, o pedetista já mergulhou na campanha de Lula. Para ele, Ciro é cristão novo na sigla e não pode obrigar ninguém a apoiá-lo contra o petista.