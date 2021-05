Lula reforça convite, mas Contarato ainda fala com PSB, PDT, PCdoB e PSOL

De saída da Rede, o senador Fabiano Contarato, do Espírito Santo, se reuniu na manhã desta terça-feira em Brasília com o ex-presidente Lula, que reforçou o convite para que ele se filie ao PT. O líder petista ainda acenou, sem promessas, com a possibilidade de Contarato dispute o governo do seu estado no ano que vem. Mas o encontro não serviu para bater o martelo. Isso porque o parlamentar ainda avalia convites de outras siglas de esquerda: PSB, PDT, PCdoB e PSOL.

“Eu já havia anunciado minha decisão de desfiliação da Rede Sustentabilidade, e tenho recebido e analisado convites de legendas do campo progressista, com as quais prosseguimos em interlocução. Comunicarei quando houver decisão quanto à filiação a um novo partido”, disse Contarato, em nota.

Lula e Contarato, que estavam acompanhados por parlamentares do PT como os senadores Paulo Rocha e Rogério Carvalho, e os deputados federais Helder Salomão e Gleisi Hoffmann — presidente nacional do partido — também conversamos sobre a conjuntura política nacional e a necessidade de garantir o auxílio emergencial à população, com críticas, é claro, ao governo de Jair Bolsonaro.