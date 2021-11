Lula admite namoro com Alckmin e fala em ‘construir chapa para ganhar’

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Como nada é impossível na política brasileira, o namoro entre Lula, o PT e o ainda tucano e ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin avança a todo vapor. Nesta terça, em entrevista à Rádio Gaúcha, Lula falou das conversas que tem com o tucano. Para deixar Alckmin em situação ainda mais humilhante, o petista deixou claro que só se aproxima do antigo rival se ele encontrar um partido que combine com o petismo.

“A gente tá num processo de conversar, vamos ver se na hora que eu definir ser candidato se é possível a gente construir uma aliança política. Primeiro preciso saber qual é o partido em que o Alckmin vai entrar. Quero construir chapa para ganhar a eleição”, disse o petista.