Líderes ambientais pedem que Estados Unidos não assinem acordo com Brasil

Senadores, deputados, lideranças indígenas e autoridades brasileiras em matéria ambiental encaminham nesta quinta-feira uma dura carta dirigida ao Congresso dos Estados Unidos — no documento, irão pedir para que o país não assine nenhum acordo com o Brasil.

A justificativa para o pedido é que o governo brasileiro, de Jair Bolsonaro, não representa os verdadeiros interesses do Brasil. Mas, sim, uma agenda própria.

O movimento ocorre às vésperas da Cúpula da Terra ou “Summit do Biden”, que reúne 40 líderes mundiais no próximo dia 22 a convite do presidente americano. Na edição de VEJA que está nas bancas, o Radar mostrou que o encontro seria a “hora da verdade” na relação de Biden com Jair Bolsonaro.

O envio da carta será feito após encontro preparatório à Cúpula da Terra nesta quinta. Autoridades como a deputada Joênia Wapichana e o senador Fabiano Contarato devem se pronunciar.