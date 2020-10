Letalidade policial diminui desde junho em SP

Atualizado em 14 out 2020, 18h14 - Publicado em 15 out 2020, 14h32

Ainda é cedo para estabelecer uma relação de causa e efeito entre a pandemia e a letalidade policial. É possível que o isolamento social tenha reduzido o número de ocorrências – e, portanto, o volume de mortes cometidas por policiais militares. Só um estudo mais detido poderá chegar a tais conclusões, mas os primeiros indícios podem ser obtidas a partir dos dados da segurança pública paulista.

A quantidade de mortes em confronto com policiais militares em serviço vem caindo desde o mês de junho no Estado de São Paulo na comparação entre este ano e 2019. Considerando-se os meses de junho, julho, agosto e setembro, a redução é de 20,09%. Foram registradas 171 mortes, contra 214 no mesmo período do ano passado.

O resultado alcançado no mês de setembro de 2020 é o menor obtido desde julho de 2016. No mês passado foram registradas 36 mortes resultado de intervenção policial. É um número muito diferente de abril, quando foram 102 óbitos.

A PM atribui a redução a um conjunto de iniciativas, como a criação de uma comissão para aperfeiçoar os procedimentos, compra de novos equipamentos e compliance.