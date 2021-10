Itamaraty fará pesquisa sobre qualidade de vida de seus funcionários

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Atualizado em 14 out 2021, 17h04 - Publicado em 15 out 2021, 18h30

O Itamaraty vai realizar a primeira pesquisa sobre qualidade de vida no trabalho dos seus diplomatas. A medida foi anunciada no último Dia Mundial da Saúde Mental, celebrado no domingo passado.

Servidores do Ministério das Relações Exteriores e seus familiares são expostos a situações adversas nos mais de 190 postos do Brasil pelo mundo, agravadas desde o ano passado pela pandemia da Covid-19.

A pasta também decidiu promover um curso de resiliência mental para os assistentes consulares do Itamaraty, que lidam diariamente com casos de brasileiros em situação de vulnerabilidade no exterior — vítimas de violência doméstica e presidiários, por exemplo.