Itamaraty de França quer ampliar diálogo com vizinhos no Mercosul

O discurso de posse do recém-empossado chanceler Carlos Alberto França, nesta terça-feira, trouxe uma menção especial à Argentina e ao Mercosul, uma ode ao diálogo e à superação da rivalidade com os hermanos. Bem diferente da reação do defenestrado Ernesto Araújo à vitória do presidente argentino, Alberto Fernández, em 2019 – “as forças do mal estão celebrando”.

Eis o que disse o novo chanceler: “Outro lugar onde o diálogo se impõe é a nossa vizinhança. Os acordos nucleares do Brasil com a Argentina, por exemplo, que já têm mais de três décadas, são símbolo do predomínio da cooperação sobre a rivalidade. O Mercosul, que também completa três décadas, representa uma etapa construtiva da integração com nossos vizinhos. E é preciso ir além, abrindo novas oportunidades”.