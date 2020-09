Investigados no Rio dão ‘jeitinho’ para manter celular seguro

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Os motoristas de algumas autoridades do Rio ganham recentemente tarefas adicionais ao manejo do volante. A cúpula do governo e deputados da Assembleia Legislativa adotaram uma tática para fugir das investigações contra corrupção.

Desde a Operação Tris in Idem, que determinou o afastamento de Wilson Witzel, a turma tem usado dois aparelhos de celular.

Um deles é restrito, utilizado apenas para conversar com a família e pessoas da confiança, com pouca ou quase nenhuma informação comprometedora.

O outro é usado no dia-a-dia, que pode comprometer. Este fica com os motoristas e são levados por eles para suas casas.

Ou seja: se alguém é alvo de operação, o celular funcional estará bem longe das mãos da polícia e do Ministério Público.