Humberto Martins leva para presidência do STJ o general Ajax Pinheiro

O novo presidente do STJ, ministro Humberto Martins, levou para o gabinete da Secretaria-Geral do tribunal, órgão diretamente ligado ao seu gabinete, um reforço de peso.

O general Ajax Porto Pinheiro, que despachava como assessor especial do presidente do STF, ministro Dias Toffoli, foi contratado como assessor técnico de Martins.

O presidente do STJ, como se vê, terá a partir de agora uma ponte com o governo e os militares. Pinheiro foi nomeado no último dia 28 de agosto.