Haddad nega possibilidade de união com Boulos em SP

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo.

26 out 2021, 18h39

Em evento do Sindicato dos Hospitais de São Paulo nesta terça-feira, o ex-prefeito Fernando Haddad (PT) descartou a possibilidade de uma aliança com Guilherme Boulos (PSOL) na disputa ao governo do estado em 2022.

Haddad foi questionado se a costura estaria de pé caso, em troca, o PSOL apoiasse o ex-presidente Lula na corrida à presidência.

“Não está no horizonte essa perspectiva. São programas diferentes, perspectivas diferentes. Acho que o PSOL e o PT têm que lançar candidato. A candidatura do Boulos está colocada, a minha está sendo discutida, com outros partidos”, declarou o ex-prefeito de São Paulo.

Como mostrou o Radar, Haddad e Alckmin estiveram juntos na última semana, num jantar organizado por Gabriel Chalita. Para ele, a oposição a Rodrigo Garcia e João Doria poderia unir a dupla no ano que vem.

Ambos lideram as mais recentes pesquisas de intenção de voto ao Palácio dos Bandeirantes — com Alckmin em primeiro e, Haddad, em segundo.