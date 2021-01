Governo quer estimular turismo cívico entre brasileiros

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O governo federal quer estimular o turismo cívico no país a partir da valorização de símbolos nacionais e personalidades de renome na história do Brasil. O primeiro passo prevê pesquisas para a formação de um acervo digital contendo os principais traços da identidade do país. Os estudos indicarão o material interativo que dará forma ao Projeto Brasil para Brasileiros, podendo ser formado por imagens, áudios, vídeos, réplicas e outros formatos.

A iniciativa, uma parceria do Ministério do Turismo com a Universidade Federal de Juiz de Fora, visa aumentar a percepção dos brasileiros sobre a importância de símbolos nacionais como a bandeira, o hino e o brasão. O resultado será um acervo digital de símbolos e personalidades representativos da identidade nacional que será exposto em centros de visitação por parceiros privados.

“Fortalecer o patriotismo é uma das bandeiras do governo Jair Bolsonaro, e o projeto busca despertar esse sentimento, com reflexos positivos na procura por atrativos que já retratam nossos símbolos e personalidades”, destaca o secretário nacional de Atração de Investimentos, Parcerias e Concessões do ministério, Lucas Fiuza.