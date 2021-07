Governo pressiona PSD, após decolagem do projeto Pacheco 2022

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Com o avanço do projeto presidencial de Rodrigo Pacheco, pelo PSD, o governo de Jair Bolsonaro passou a pressionar os quadros do partido instalados na estrutura federal.

Nesta terça, uma assembleia geral extraordinária da Telebras vai analisar a possível demissão do atual presidente, Jarbas Valente, que é indicação do partido.

Aliados de Gilberto Kassab, o chefe do partido, dizem que o objetivo da manobra é tentar evitar que o partido tenha candidato e forçar a sigla a apoiar a reeleição de Bolsonaro.

Em tempo, Pacheco, o chefe do Senado, segue no DEM e está em conversas avançadas sobre a corrida presidencial, como mostra o Radar na edição de VEJA que está nas bancas.