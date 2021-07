Governo ou STF: em qual poder o brasileiro confia mais?

É por uma margem muito apertada, mas a pesquisa Ipsos mostra que os brasileiros confiam mais no STF do que no governo de Jair Bolsonaro. A parcela que diz confiar no STF é de 28% dos brasileiros. Já a fatia que diz confiar no governo Bolsonaro fica em 27%.

Segundo o levantamento, as Forças Armadas têm a confiança de 53% dos brasileiros.

A Justiça de maneira geral é confiável para 40% dos entrevistados. Já o Congresso é confiável para 18% dos entrevistados.

Políticos (9%) e partidos (10%) são os menos confiáveis na avaliação dos brasileiros.

A pesquisa mostra ainda que professores (84%), médicos (81%) e cientistas (70%) são as grandes fontes de confiança dos brasileiros.